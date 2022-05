Elicopter militar american, prabusit langa Coreea de Nord

Un elicopter militar american Black Hawk s-a prabusit in apropiere de granita cu Coreea de Nord, potrivit unui oficial sud-coreean din Aparare.

Elicopterul, identificat de agentia de stiri Yonhap drept un UH-60 Black Hawk, a cazut in zona Cheolwon de langa frontiera cu Nordul, a declarat un purtator de cuvant al Ministerului Apararii pentru AFP, preluat de Sky News.

Cauza exacta a accidentului nu a fost dezvaluita inca, dar incidentul a avut loc intr-un moment in care Statele Unite si Coreea de Sud desfasoara manevre militare anuale comune.

Potrivit salvatorilor, cei 12 membri ai echipajului au scapat cu viata.

Exista 28.500 de militari americani stationati permanent in Coreea de Sud.

Acest incident vine intr-un moment de tensiuni militare sporite in peninsula coreeana. Coreea de Nord a condamnat exercitiile comune ale Sudului cu SUA si le-a clasificat ca fiind o repetitie pentru invazie. In plus, regimul de la Phenian a facut o serie de amenintari cu represalii militare.

Demonstratie de "forta": Coreea de Nord a trimis un elicopter la granita cu China

Saptamana trecuta, Coreea de Nord a dus retorica belicoasa din ultimele saptamani la un nou nivel, pe care unii l-ar considera de-a dreptul bizar, dupa ce a trimis la granita cu China un elicopter invechit, din care s-au parasutat cinci soldati. Unica demonstratie de forta vine dupa saptamani de amenintari cu un razboi total.

