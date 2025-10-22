Este timpul pentru un atac preventiv impotriva Coreei de Nord?

Autor: George Titus Albulescu
Marti, 16 Aprilie 2013, ora 22:10
Este timpul pentru un atac preventiv impotriva Coreei de Nord?
Unii analisti considera ca a venit momentul pentru un atac preventiv al Statelor Unite asupra Coreei de Nord. Ideea acestei strategii a fost avansata de catre Jeremi Suri, profesor de istorie si afaceri publice de la Universitatea Texas din Austin, intr-un editorial din New York Times.

Anumiti strategi militari americani au agreat ideea, in timp ce altii considera scenariul doar un fitil care ar declansa razboiul, potrivit The Christian Science Monitor.

"Planul este impresionant. Acesta ar putea fi executat cu o alerta de doar cateva zile si ar atrage dupa sine un risc minor sau fara inregistrarea de victime americane in timpul executarii atacului", a declarat un oficial american.

Proiectul a fost realizat cu scopul de a avea un risc redus al victimelor din Coreea de Nord, insa prezinta unele situatii neprevazute.

"Ei (nord-coreenii - n.red.) au facut o amenintare si si-au construit o arma si mi se pare ca acesta este un motiv legitim de auto-aparare", a spus Jeremi Suri.

"Noi nu vrem sa-i atacam pe iranieni sau pe nord-coreeni sau pe oricine altcineva, insa daca asteptam urmatoarea amenintare, pagubele s-ar putea sa fie grave. Cel mai sigur lucru pe care trebuie sa-l facem este sa distrugem aceasta arma chiar pe rampa de lansare", a declarat profesorul american.

Acesta este un argument pe care Suri l-a publicat intr-un editorial in New York Times, intitulat "Bombardati Coreea de Nord, inainte de a fi prea tarziu".

"Presedintele Obama ar trebui sa spuna in mod clar si sincer ca acesta este un act de auto-aparare, ca un raspuns la amenintarile explicite si dovezile clare ale pregatirii armelor", a scris Suri.

Consecintele unui atac ar putea fi deosebit de grave, recunoaste Suri. Liderul nord-coreean, Kim Jong-un ar putea decide sa deschida focul si sa trimita mii de tiruri de artilerie impotrica Seului din Coreea de Sud si ar putea omora zeci de mii de oameni.

