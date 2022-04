Imagini rare din Coreea de Nord, ce au facut furori pe Internet (Galerie foto)

Odata cu accesul strainilor pentru prima data la Internet de pe telefoanele mobile in Coreea de Nord, au inceput sa apara imagini impresionante ale vietii de zi cu zi din capitala Phenian.

Fotograful agentiei de stiri Associated Press in Asia, David Guttenfelder, a inceput sa posteze imagini din Phenian in contul sau Instagram, iar acestea au devenit virale pe Internet, potrivit Business Insider.

Imaginile arata instantanee ale vietii coreenilor din capitala tarii, de la postere de propaganda comunista pana la strazile sau monumentele din Phenian.

Guttenfelder este un fotograf experimentat, el obtinand premiul World Press Photo.

Guttenfelder a calatorit de mai mult de 20 de ori in Coreea de Nord, prima data insotindu-l pe fostul secretar de stat, Madeleine Albright, in anul 2000, cand s-a intalnit cu liderul de atunci, Kim Jong II.

Ads

In imagine se observa studentii nord-coreeni care lucreaza la computere intr-o biblioteca, dar imbracati in haine de iarna.

O vedere luata din Casa Poporului, in care se disting doua portrete ale liderilor comunisti si un complex de 3.000 de apartamente.

Fotografia a fost luata din Spitalul Pyongyang, din sectia de maternitate.

Elevii poarta traditionalele cravate rosii, in fata monumentului Mansu Hill, o importanta constructie din capitala Phenian.

O manifestatie de inot sincron desfasurata la o piscina din capitala nord-coreeana.

Ads