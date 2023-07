Peste 640 de pompieri ajutati de in jur de 20 de aeronave erau mobilizati sambata seara in Portugalia pentru a combate doua incendii de padure si maracini, in principal in nordul si centrul tarii.

Incendii se inregistrau in districtele Porto, Guarda, Coimbra, Viseu, Castelo Branco, Lisabona si Beja.

In jurul orei 18.00 GMT, incendiul cel mai important, la Quinta da Paiva, care a mobilizat 167 de pompieri, 32 de vehicule si patru aeronave, a fost oficial considerat stins.

