Kim Jong Un executa un oficial vamal intr-o incercare disperata de a opri intrarea COVID-19 in Coreea de Nord

Beijingul a exportat bunuri in valoare de abia 253.000 de dolari in Coreea de Nord in octombrie, o scadere cu 99% fata de septembrie, potrivit unor date publicate de catre administratia vamala chineza.Este vorba despre un volum mai mic decat al exporturilor Chinei in Liechtenstein si Monaco, scrie CNN.Beijingul este cel mai mare partener comercial al Phenianului si colacul de salvare al regimului lui Kim, in contextul in care Nordul nu importa aproape deloc din alte tari. Inainte de impunerea unor sanctiuni ONU dure Phenianului, China reprezenta 90% din comertul exterior al Coreei de Nord.Aceste noi date vamale, in cazul in care sunt reale, arata ca Kim pare dispus sa reduca - daca nu sa intrerupa - comertul cu China, cu scopul de a impiedica noul coronavirus sa intre in tara sa, cu riscul pe care-l reprezinta acest lucru la adresa aprovizionarii cu hrana si carburant.Aceste masuri par si mai extreme, in contextul in care China raporteaza doar cateva contaminari cu noul coronavirus zilnic.Nordul nu a recunoscut in mod oficial scaderea nivelului schimburilor comerciale cu China sau motivul acestei scaderi, insa pandemia este cea mai probabila explicatie, scrie CNN.Kim Jong Un ar fi dat ordin sa fie executate doua persoane din cauza unor infractiuni legate de COVID-19, inclusiv un oficial din cadrul Vamii, care nu a aplicat reglementarile in lupta impotriva covid-19 cu privire la importurile de bunuri din China, dezvaluie un parlamnetar sud-coreean in urma unei reuniuni cu spionajul sud-coreean.CNN precizeaza ca nu a fost in masura sa obtina vreo confirmare din surse independente a acestor executii, iar oficiali nord-coreeni nu au evocat-o in mod public.Insa, in cazul in care se vor adeveri, aceste executii arata ca Kim Jong Un ia foarte in serios lupta impotriva COVID-19, comenteaza CNN.Autoritatile nord-coreene adopta noi masuri, mai stricte, in lupta impotriva pandemiei, in intreaga tara, inclusiv o crestere a numarului posturilor de paza la frontiera si o consolidare a reglementarilor cu privire la intrarea in zona de coasta, scria duminica presa de stat.Autoritatile au primit ordinul sa incinereze "gunoiul de pe mare".Decizia Phenianului de a reduce nivelul importurilor din China a afectat comertul si invers.Potrivit datelor din octombrie ale vamii chineze, importurile chineze din Corea de Nord au scazut cu 74% in decurs de un an. Acest lucru a determinat unele industrii chineze, precum producatorii de peruci, sa caute o forta de munca ieftina in alta parte.Companii chineze din acest domeniu si-au externalizat activitatile manufacturiere in Coreea de Nord, unde au trimis materii prime, si au platit intreprinderi nord-coreene pentru a realiza produse. Insa, dupa ce Phenianul si-a inchis in ianuarie frontiera, in lupta impotriva pandemiei, fluxul comercial a scazut, iar preturile au crescut puternic.Coreea de Nord a fost una dintre primele tari care si-au inchis frontiera dupa aparitia noului coronavirus la Wuhan, in China. Turismul a fost oprit, iar in vara orasul Kaesong a fost inchis, in urma unor informatii potrivit carora un trasfug ar fi adus virusul in oras.Potrivit unor experti, Phenianul impune toate aceste masuri recunoscand astfel importanta prevenirii pandemiei, care a ingenunchiat sisteme de sanatate incomparabile cu cel nord-coreean.Situatia grava in care se afla sistemul nord-coreean de sanatate nu-i permite sa trateze un numar mare de pacienti cu covid-19. El intampina dificultati in lupta impotriva tuberculozei, de exempluPhenianul a recunoscut in mod public un singur caz de covid-19, in contextul in care pandemia a ucis 1,4 milioane de oameni in lume, iar 62,6 milioane de persoane au fost infectate.Evans Revere, un fost adjunct al secretarului de Stat insarcinat cu regiunea Asiia de Est-Pacific, considera ca ultimele masuri adoptate de Phenian "sugereaza ca o situatie deja grava a epidemiei s-a inrautatit" in Nord.In opinia sa, situatia in Coreea de Nord este dezastruoasa din cauza unor factori exacerbati de pandemie - conditii meteorologice extreme, penurii de alimente, impactul sanctiunilor internationale si intreruperea comertului cu China.Este vorba despre provocari importante pentru Kim Jong Un, considera el, inaintea Congresului Partidului Muncitorilor (unic), prevazut in ianuarie, in cadrul caruia urmeaza sa fie anutat un nou plan cincinal."Faptul ca primim atatea rapoarte care sugereaza ca a avut loc o izolare masiva, o reprimare si eventuale executii imi spune ca este pe cale sa se intample ceva semnificativ. Si nu este de bun augur doar pentru economia Coreei de Nord, ci si pentru abilitatea multor nord-coreeni de a se descurca zilnic", declara el."Este o situatie destul de grava pentru liderul nord-coreean si ar putea explica calmul relativ in Coreea de Nord dupa alegerile prezidnetiale din Statele Unite. Probabil ca s-au intors catre interior, acum, si incearca sa-si dea seama cum sa traverseze urmatoarele luni", considera el.Phenianul nu a facut inca vreun comentariu cu privire la victoria presedintelui ales Joe Biden in alegerile americane.Joe Biden probabil ca va aborda foarte diferit fata de Donald Trump eventuale negocieri cu Phenianul. Miliardarul si-a dezvoltat o relatie personala cu dictatorul, in speranta ca acest lucru sa conduca la un progres diplomatic major.