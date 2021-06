Dictatorul Kim Jong Un este ingrijorat de lipsa alimentelor din Coreea de Nord. Reactia vine dupa ce a slabit

Kim Jong Un a declarat ca "situatia alimentara a poporului devine acum tensionata", dand vina pe pagubele provocate de un taifun de anul trecut si pe scaderea productiei de cereale. El a avertizat, de asemenea, asupra "prelungirii situatiei de urgenta".Comentariile, facute in timp ce dictatorul in varsta de 37 de ani prezida comitetul central al Partidului Muncitorilor, sunt cel mai recent indiciu al tensiunilor din economia nord-coreeana.De la izbucnirea pandemiei provocate de COVID-19, Coreea de Nord s-a izolat de lumea exterioara. Livrarile de alimente, ingrasaminte si combustibil din China , principalul partener comercial al tarii, au continuat intr-un ritm redus, dar majoritatea activitatilor comerciale transfrontaliere au scazut brusc sau s-au oprit complet. Statisticile referitoare la acest stat secret sunt greu de obtinut si adesea nesigure. Cu toate acestea, Peter Ward, un expert de la Universitatea din Viena, cu sediul la Seul, care urmareste economia nord-coreeana, a subliniat rapoartele privind cresterile fara precedent din ultimele saptamani ale preturilor la alimentele de baza precum porumbul si orezul."Cei care vor avea cu adevarat de suferit sunt oamenii care nu au o voce politica, cei din afara Phenianului, in special in orasele mici", a declarat Ward. "Ei vor fi grav afectati de oscilatiile serioase ale pretului alimentelor".De la inceputul pandemiei, criticii au remarcat ca, in loc sa primeasca ajutorul international, Kim Jong Un a continuat sa dezvolte arme nucleare, relateaza Agora.md