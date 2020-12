Kim Jong Un si nomenclatura din Coreea de Nord s-ar fi vaccinat anti-coronavirus cu un vaccin chinezesc

Potrivit lui Harry Kazianis, expert in Coreea de Nord la institutul de analize Center for the National Interest din Washington , Kim, familia sa si mai multi inalti responsabili ai regimului de la Phenian au fost vaccinati.Nu este clar ce companie anume a livrat vaccinul si daca s-a dovedit ca acesta este sigur, a mentionat expertul.Unii experti se indoiesc insa ca liderul nord-coreean ar folosi un vaccin experimental.Choi Jung-hun, expert in boli infectioase fugit din Coreea de Nord in Coreea de Sud in 2012, a apreciat ca, "fie si daca ar exista un vaccin chinezesc deja aprobat, niciun medicament nu este perfect si (Kim) nu si-ar asuma riscul, cand are atatea adaposturi unde se poate izola aproape complet".Mark Barry, analist pentru Asia de est si editor la International Journal on World Peace, a estimat la randul sau ca liderul nord-coreean ar prefera vaccinuri europene avizate celui furnizat de Beijing. "Riscul este prea mare. Dar e multumit sa primeasca echipamente de protectie personala chinezesti", a mentionat Barry.Harry Kazianis a scris intr-un articol in publicatia online 19FortyFive, citandu-l pe cercetatorul american Peter Hotez, ca cel putin trei companii din China lucreaza la un vaccin anticoronavirus, intre care Sinovac Biotech Ltd, CanSinoBio si Sinopharm Group.Sinopharm sustine ca vaccinul pe care il produce a fost folosit deja de 1 milion de persoane in China, desi nu se stie ca vreuna dintre companii sa fi lansat public faza a treia a testelor clinice pentru tratamentele lor anti-COVID-19, mentioneaza Reuters.