Moment istoric in Coreea de Nord. Liderul suprem recunoaste ca planul cincinal "a esuat in aproape toate domeniile"

"Trebuie sa promovam in continuare si sa extindem succesul si victoriile pe care le-am avut in eforturile noastre, dar sa ne asiguram ca nu vom mai trece prin aceste lectii dureroase din nou", a spus Kim Jong-un, conform presei de stat nord-coreene, citata de agentiile internationale.Potrivit adevarul.ro , care citeaza presa internationala, congresul este atent urmarit de observatorii externi, asteptandu-se unele schimbari ale politicii economice, dupa un an in care Coreea de Nord a fost puternic lovita de dezastre naturale si s-a confruntat cu efectele pandemiei de COVID-19, precum si cu sanctiunile internationale impuse ca raspuns la programul de inarmare nucleara.Chiar daca regimul nord-coreean continua sa sustina ca nu a inregistrat niciun caz de COVID-19, inchiderea granitelor si suspendarea zborurilor internationale a afectat grav o economie oricum fragila. Schimburile economice cu China , principalul partener comercial al Coreei de Nord, au scazut cu 80% in primele luni ale anului 2020 prin comparatie cu aceeasi perioada a anului 2019, conform reprezentantului unui institut de cercetare din Seul.Acesta a mai spus pentru The Guardian ca PIB-ul Coreei de Nord a scazut cu 9,3% in 2020.O alta problema cheie pe care Kim Jong-un este asteptat s-o discute in cadrul congresului este politica externa a Coreei de Nord in conditiile in care Joe Biden se pregateste, in doua saptamani, sa se instaleze la Casa Alba . Relatiile dintre Washington si Phenian sunt blocate de la cele doua intalniri oficiale dintre Donald Trump si Kim Jong-un, finalizate fara niciun rezultat palpabil.Analistii de politica externa vorbesc despre o posibila ingrijorare crescanda a Phenianului fata de politica externa a lui Biden, care va renunta cel mai probabil la stilul personal de interactiune promovat de Trump si va cauta sa puna tot mai multa presiune pe Coreea de Nord pentru a renunta la programul de inarmare nucleara.Nicio masura de distantare sociala nu poate fi identificata in imaginile de la congresului partidului, doar al optulea din istoria tarii. Nimeni dintre cei 4,750 de delegati si 2,000 de spectatori nu purta masca.Kim Jong-un si-a consolidat pozitia din varful statului nord-coreean la ultimul congres, organizat in 2016. Analistii de politica externa citati de presa britanica sunt, insa, de parere ca intalnirea de aceasta saptamana este una in care Kim va cauta, mai degraba, sa proiecteze imaginea unui front unit in timp ce tara se indreapta catre un nou an de incertitudine diplomatica si economica.