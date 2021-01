VIDEO Cum a fost sarbatorit Revelionul in Coreea de Nord. Festivitatile, "clar" mai limitate decat anii trecuti

Televiziunea publica a aratat participanti la festivitati purtand masti faciale, dar stand aproape unul de altul in Piata Kim Ir Sen, cu baloane si lumini in maini.Artistii, care nu purtau masti de protectie, au cantat si dansat pe o scena decorata cu un urias "2021" colorat. Oameni de zapada gigantici bateau cadenta in timp ce cantaretii interpretau cantece patriotice, cu refrene precum "Glorie generalului Kim Jong Un" si "Cel mai mult imi iubesc tara".Totusi, festivitatile au fost "clar" mai limitate ca amploare decat in anii trecuti, a apreciat Colin Zwirko, corespondentul NK News, cu sediul la Seul ( Coreea de Sud). Coreea de Nord a sustinut ca nu a inregistrat cazuri de contaminare cu noul coronavirus, desi a efectuat mii de teste, iar guvernul nord-coreean a inchis aproape complet granitele tarii si a adoptat si alte masuri stricte pentru a impiedica aparitia epidemiei. Totusi, oficiali din Coreea de sud si SUA au exprimat indoieli ca nu au existat deloc cazuri de infectare.In octombrie, liderul nord-coreean Kim Jong Un a supervizat in aceeasi piata din Phenian o parada militara la care au defilat mii de soldati fara masca.Coreea de Nord se pregateste saptamana aceasta pentru un amplu congres al partidului conducator, a carui data exacta nu a fost anuntata, dar potrivit agentiei de presa de stat KCNA delegatii au inceput deja sa soseasca in capitala.