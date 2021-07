Rusia ofera Coreei de Nord vaccinuri anti-COVID, pe fondul unei crize economice ce aminteste de foametea din anii '90

Phenianul a refuzat vaccinurile si ajutorul din partea mai multor tari si a inchis frontierele pentru a incerca sa izoleze virusul, dar acest lucru a afectat comertul cu China . Regimul de la Phenian se bazeaza pe Beijing pentru hrana, ingrasaminte si combustibil.Kim Jong Un a recunoscut ca tara se confrunta cu lipsuri de alimente, descriind situatia ca fiind "tensionata".El le-a spus cetatenilor sa se pregateasca pentru "ce e mai rau" si a facut comparatii cu o foamete mortala in anii '90.Rusia a spus anterior Coreei de Nord ca "nu toata lumea poate suporta restrictii puternice si fara precedent", iar miercuri ministrul rus de externe Sergey Lavrov a spus ca Moscova a oferit vaccinuri Phenianului in mai multe randuri.El a repetat, de asemenea, oferta de a oferi vaccinuri in cazul in care tara le cere.Un raport al ONU a declarat ieri ca tara se confrunta cu o penurie de alimente de aproximativ 860.000 de tone in acest an.Situatia nu se apropie de nivelul de foamete din in anii 1990, dar stocurile de alimente sunt in scadere, iar recoltele de toamna trebuie sa mearga bine pentru a evita foamea pe scara larga.O cale de iesire din aceasta criza ar fi vaccinarea oamenilor din tara impotriva Covid-19, ceea ce ar permite regimului sa ridice restrictiile la frontiera, sa reporneasca comertul si poate chiar sa accepte ajutor, relateaza BBC.