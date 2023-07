Secrete uluitoare ale Coreei de Nord

Oamenii sunt atrasi de Coreea de Nord din cauza izolarii in care acest stat comunist se afla. Totusi, acolo se ascund secrete uluitoare pe care putini le-ar banui.

Mituieste-ti ghidul

Oricine viziteaza tara trebuie insotit peste tot de un ghid. Cadourile mici pe care le poti face acestor persoane sunt recomandate. Lor le plac in special cele din categoria bauturilor alcoolice scumpe, scrie news.com.au.

O asemenea recomandare vine insa din partea unor britanici care au creat o aplicatie pentru telefonul mobil (North Korea Travel App), special destinata planificarii calatoriilor acolo. Este clar faptul ca sfaturile oferite provin din experiente anterioare.

Atentie la intrebari

Vizitatorii nu trebuie sa puna intrebari incomode privitoare la trecutul tarii. Regimul de la Phenian a creat o alta istorie, in care liderii tarii sunt inconjurati de o aura mitologica.

De aceea, in cazul in care ghidul este pus in dificultate de intrebarile care ii sunt puse de turisti, el poate avea multe probleme deoarece se considera ca nu a reusit sa se descurce asa cum trebuia.

Fotografiile

Atunci cand turistii parasesc Coreea de Nord, lor li se confisca adesea cardurile de memorie ale aparatelor de fotografiat. Multi recurg la diferite trucuri pentru a le pastra. Acestia inverseaza intre ele cardurile din MP3 player si aparat foto pentru a reusi sa duca acasa fotografii pe care regimul comunist nu vrea sa le faca publice.

Circul ca propaganda

Propaganda este foarte atent elaborata in tara comunista. Chiar si circul de stat recurge la asemenea tehnici, el fiind foarte iubit de oameni. In reprezentatiile oferite este oferit aproape mereu un numar cu clovni ce ii parodiaza pe americani, prezenta animalelelor in spectacole fiind o raritate.

Spitalele

Coreea de Nord se prezinta vizitatorilor intr-o alta lumina decat cea reala. In cazul in care un turist are nevoie de ingrijiri medicale, el este dus la o unitate sanitara mai buna decat cele folosite de populatie. Echipamentul de acolo este mai avansat decat in alte unitati sanitare, iar saloanele se prezinta mult mai bine.

Aur la atingerea dictatorilor

Dictatorii tarii sunt cu adevarat venerati. Tot ce au atins ei a fost transformat in aur si considerat sacru mult timp dupa aceea. De exemplu, muzeul Kyongsong include un loc special in care a dormit cateva nopti Kim Jong-il atunci cand a fost copil. Vizitatorii nu au acces in casa respectiva, dar pot privi pe fereastra interiorul ei.

Doar sapte cuvinte

Este cu adevarat uimitor faptul ca fostul lider, Kim Jong-il, a tinut in intreaga lui viata un singur discurs public. Acesta a vorbit intr-un loc care ii poarta acum numele, insa a rostit putine cuvinte: "Glorie armatei eroice a poporului coreean".

