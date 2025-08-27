Ultima sfidare din Coreea de Nord: Teste nucleare si Barack Obama in flacari (Video)

Coreea de Nord continua seria de gesturi provocatoare la adresa americanilor, lansand un material video in care sfideaza SUA si il infatiseaza pe Barack Obama pe un fundal de flacari.

Videoclipul a fost postat pe YouTube, in el putand fi vazuti soldatii americani si Barack Obama pe un fundal in flacari, scrie Russia Today. In videoclipul atribuit regimului de la Phenian se mai afirma ca aceasta tara comunista a facut al treilea test nuclear, in ciuda opozitiei SUA.

Materialul video se termina cu simularea unei explozii nucleare subterane. Sursa lui este indubitabila, el fiind pus initial pe canalul de YouTube al agentiei de stiri oficiale din Coreea de Nord, Uriminzokkiri.

Celebrarea testului nuclear la Pyongyang

In filmulet se pot vedea imagini din Coreea de Nord, mentionandu-se ca ultimul test nuclear a fost facut din cauza ostilitatii SUA:

"Testul nuclear de inalt nivel al Nordului adresat invadatorilor din SUA este o masura nucleara care ne protejeaza suveranitatea. SUA practic au condus Nordul spre a face testul nuclear", se transmite in acest videoclip provocator la adresa americanilor.

In capitala Phenian a fost data o zi libera pentru a se celebra reusita testului nuclear facut de Coreea de Nord. Toti cei implicati in proiect au fost omagiati la nivel oficial.

Regimul comunist din acest stat mai pusese recent pe Internet un material in care se putea vedea orasul New York in flacari, ca rezultat al unui atac cu rachete.

