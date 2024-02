Un american "indragostit" de Coreea de Nord acuza SUA ca incalca drepturile omului

Foto: The Apricity

Un cetatean american a intrat ilegal in Coreea de Nord si a fost retinut, insa el s-a plans autoritatilor in legatura cu politicile Statelor Unite si a sustinut ca vrea sa obtina azil politic in Venezuela.

La eliberare, barbatul a declarat ca se numeste Arturo Pierre Martinez, are 29 de ani si este din El Paso, Texas, intr-o conferinta de presa difuzata de agentia de stiri oficiala KCNA, citata de Raw Story.

Americani retinuti in Coreea de Nord, marturii despre conditiile de la Phenian

"Am facut o calatorie riscanta sa ajung aici, pentru a putea furniza niste informatii valoroase si ingrijoratoare", a spus barbatul fugar.

Martinez a vorbit despre faptul ca Guvernul Statelor Unite ar incalca frecvent drepturile omului si ar incerca sa isi impuna influenta imperialista si dominatia asupra altor tari, a scris KCNA, intr-un aricol publicat alaturi de inregistrarea conferintei de presa.

Totusi, mama tanarului a declarat pentru CNN ca fiul sau este bolnav mintal, ca sufera de tulburare bipolara si ca a mai incercat sa intre in Coreea de Nord din tara vecina, Coreea de Sud, traversand inot un rau.

Ads

El a fost capturat si trimis inapoi in Statele Unite, unde a fost internat intr-un spital de boli psihice din California.

Doi detinuti americani, eliberati din Coreea de Nord, dupa o misiune secreta

Martinez, citat de agentia de stat nord-coreeana, a spus ca sta la un hotel frumos si ca este tratat bine de catre autoritatile de acolo. El a marturisit ca a ales Coreea de Nord pentru a divulga anumite informatii, intrucat aceasta tara a infrant influenta americana, prin investitiile intr-o "armata foarte puternica".

Mai multi americani au fost retinuti de-a lungul timpului in Coreea de Nord, insa, din contra, ei s-au plans ca aceasta tara incalca drepturile omului, nu Statele Unite. Unii dintre ei au fost eliberati intre timp si au vorbit despre chinurile prin care au trecut.