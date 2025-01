Viata de cosmar a muncitorilor nord-coreeni - sclavi ai regimului totalitar si la mii de kilometri de casa

Zeci de mii de muncitori nord-coreeni nu scapa de represaliile regimului comunist nici la mii de kilometri de casa. Plecati din tara pe cai legale pentru a-si castiga dreptul la o noua sansa, muncitorii nord-coreeni nu-si pot pastra o mare parte din venituri.

Coreea de Nord este acuzata ca retine veniturile muncitorilor din afara granitelor pentru a reusi sa supravietuiasca dupa ce a fost tinta mai multor sanctiuni din partea Vestului si pentru a satisface poftele lui Kim Jong-Un, noteaza New York Times.

Mii de muncitori plecati in China, Rusia, tarile din Golf sau Africa traiesc astfel o adevarata drama. Ei primesc in cel mai fericit caz 10% din salarii, iar restul banilor sunt opriti de guvernul de la Phenian, sub forma unor "donatii" catre stat.

Muncitorii intervievati de asociatia "North Korea Watch" s-au plans ca au fost victimele unui lant de exploatare si inselaciune, insa, cu toate acestea, ei refuza sa marturiseasca public problemele cu care se confrunta.

"Sunt amenintati cu represalii impotriva lor sau a rudelor lor in cazul in care incearca sa scape sau sa se planga. Salariile muncitorilor sunt depozitate in conturi controlate de guvernul nord-coreean, care pastreaza majoritatea banilor, sustinand ca sunt diverse contributii voluntare la eforturile guvernului", se arata intr-un raport al Departamentului de Stat al SUA.

Conform sursei citate, banii sositi din diaspora mai sunt folositi de Kim Jong-un pentru cumpararea unor bunuri de lux pentru apropiatii sai si pentru a finanta boom-ul imobiliar de la Phenian.

60 de mii de nord-coreeni sunt plecati la munca in peste 40 de tari, oferind astfel statului in jur de 150 de milioane de dolari pe an.

Coreea de Nord a respins cu vehementa acuzatiile, dar, sub protectia anonimatului, muncitorii s-au plans ca sunt tratati ca niste sclavi.

Un nord-coreean care a plecat in Coreea de Nord timp de trei ani a povestit ca in aceasta perioada a primit doar 160 de dolari, in conditiile in care lucra pana la 21 de ore pe zi, la temperaturi ce treceau de -20 de grade. Lui i s-a spus ca restul banilor au fost trimisi acasa, la familia sa, dar acest lucru nu s-a intamplat.

Intr-un alt caz, un tamplar pe nume Rim Il a povestit ca el si inca aproximativ 1.800 de nord-coreeni au fost plasati intr-un lagar inconjurat de sarma ghimpata din Kuwait, in urma cu mai multi ani.

"Aveam liber doar o vineri dupa-amiaza de doua ori pe luna, dar a trebuit sa ne petrecem timpul studiind carti sau urmarind filme despre maretia liderului nostru", a povestit Rim, care a precizat ca nu a fost niciodata platit pentru munca sa.

Nord-coreenii dau spaga pentru a pleca in strainatate

In ciuda acestor probleme, dorinta nord-coreenilor de a munci in strainatate creste pe zi ce trece. Astfel s-a ajuns in situatia in care locurile de munca legale sunt cumparate cu bani negri.

Ajunsi in locuri ce arata precum niste lagare, nord-coreenii isi dau seama ca drama lor nu s-a incheiat si vor fi nevoiti sa respecte un regim autoritar, fiind paziti de fortele de ordine aduse special din Coreea de Nord.

"Viata noastra nu a fost nimic altceva decat sclavie", a concluzionat Rim Il, muncitor nord-coreean.

