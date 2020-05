Zeci de nord-coreeni si chinezi, inculpati in SUA pentru incalcarea sanctiunilor impuse Phenianului

Ziare.

com

Aceste 250 de societati - in Thailanda , Libia, Austria, Rusia China si Kuwait - au efectuat comert cu bunuri destinate Coreei de Nord si s-au imbogatit, se arata in actual acuzarii, facut public joi.Majoritatea persoanelor inculpate au legaturi cu filiale "secrete" ale principalei banci nord-coreene de schimb valutar, Banca de Comert Exterior a Republicii Populare Democratice Coreea , care se afla pe o lista neagra a Trezoreriei americane si cu care este interzis, astfel, sa se intretina legaturi.Doi fosti presedinti ai acestei banci - Ko Chol Man si Kim Song Ui - se afla intre inculpati, dar si doi fosti vicepresedinti ai institutiei.Ei sunt acuzati de faptul ca au folosit - din 2013 pana anul acesta - firme-paravan in vederea incheierii unor tranzactii in dolari - un lucru interzis oricarei entitati nord-coreene prin sanctiunile stricte impuse Coreei de Nord de catre Statele Unite, cu scopul de a obliga regimul lui Kim Jong Un sa renunte la programele sale nuclear si balistic.Ei ascundeau implicarea Bancii nord-coreene de Comert Exterior in aceste tranzactii in dolari, "pentru ca bancile vizate sa accepte platile", se arata in actul inculparii.Dintre cele 2,5 miliarde de dolari care au tranzitat sistemul monetar international - timp de sapte ani -, doar 63 de milioane de dolari au fost interceptate."Prin aceasta inculpare, Statele Unite isi semnaleaza hotararea de a impiedica Coreea de Nord sa aiba acces in mod ilegal la sistemul financiar american", subliniaza intr-un comunicat procurorul federal Michael Sherwin.Washingtonul doreste astfel "sa limiteze capacitatea (Phenianului) de a folosi beneficiile actelor sale ilegale in vederea unei imbunatatiri a programelor sale ilicite de distrugere in masa si de rachete", a precizat el.Potrivit unui oficial american, banii erau destinati unei intregi game de bunuri, de la produse de lux la materiale destinate programului nord-coreean nuclear.Prin cei 28 de azuzati, aceasta inculpare este cea mai importanta vizand oficiali nord-coreeni de pana in prezent, insa justitia americana are putine sperante sa-i poata judeca vreodata.