Coreea de Nord își etalează noile arme. Două rachete testate în plin conflict diplomatic

Autor: Vlad Ionescu
Duminica, 24 August 2025, ora 16:22
Coreea de Nord își etalează noile arme. Două rachete testate în plin conflict diplomatic
Vladimir Putin și Kim Jong-un FOTO Hepta

Coreea de Nord a anunțat că a testat două rachete de apărare aeriană, o mișcare prezentată de presa de stat drept dovada unor capacități militare „superioare”. Evenimentul survine într-un context tensionat, marcat de schimburi de focuri la graniță și de turneul diplomatic al noului președinte sud-coreean, Lee Jae-myung, care s-a întâlnit recent cu Donald Trump la Tokyo și Washington.

Tensiuni tot mai mari între Phenian și Seul

Anunțul Phenianului vine după un incident la frontieră, când armata sud-coreeană a tras focuri de somație împotriva unor soldați nord-coreeni care au traversat pentru scurt timp linia de demarcație. În replică, regimul lui Kim Jong-un a avertizat asupra riscului unei confruntări „incontrolabile”.

KCNA, agenția oficială nord-coreeană, susține că exercițiile au demonstrat eficiența noilor rachete, capabile să neutralizeze o gamă variată de ținte aeriene. Totuși, nu au fost oferite detalii despre locul testelor sau caracteristicile tehnice, presa de stat menționând doar că acestea se bazează pe o „tehnologie unică”.

Coreea de Nord se pregătește de război nuclear cu SUA și Coreea de Sud. Ordinul dat de liderul Kim Jong-un
Coreea de Nord se pregătește de război nuclear cu SUA și Coreea de Sud. Ordinul dat de liderul Kim Jong-un
Kim Jong-un a cerut „extinderea rapidă” a arsenalului nuclear nord-coreean ca răspuns la exercițiile militare comune SUA – Coreea de Sud, denunțate de Phenian drept o provocare directă....
Maduro mobilizează civilii în miliție pentru un eventual război cu Trump. S-au înscris gospodine, studenți și pensionari
Maduro mobilizează civilii în miliție pentru un eventual război cu Trump. S-au înscris gospodine, studenți și pensionari
Cozi lungi de funcționari, studenți, gospodine și pensionari s-au format sâmbătă în Venezuela pentru înrolarea în miliția susținută de președintele Nicolas Maduro, ca răspuns la ceea...
