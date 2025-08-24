Coreea de Nord își etalează noile arme. Două rachete testate în plin conflict diplomatic

Coreea de Nord a anunțat că a testat două rachete de apărare aeriană, o mișcare prezentată de presa de stat drept dovada unor capacități militare „superioare”. Evenimentul survine într-un context tensionat, marcat de schimburi de focuri la graniță și de turneul diplomatic al noului președinte sud-coreean, Lee Jae-myung, care s-a întâlnit recent cu Donald Trump la Tokyo și Washington.

Tensiuni tot mai mari între Phenian și Seul

Anunțul Phenianului vine după un incident la frontieră, când armata sud-coreeană a tras focuri de somație împotriva unor soldați nord-coreeni care au traversat pentru scurt timp linia de demarcație. În replică, regimul lui Kim Jong-un a avertizat asupra riscului unei confruntări „incontrolabile”.

KCNA, agenția oficială nord-coreeană, susține că exercițiile au demonstrat eficiența noilor rachete, capabile să neutralizeze o gamă variată de ținte aeriene. Totuși, nu au fost oferite detalii despre locul testelor sau caracteristicile tehnice, presa de stat menționând doar că acestea se bazează pe o „tehnologie unică”.

