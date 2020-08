Anuntul dictatorului Kim Jong Un dupa ce Coreea de Nord a fost lovita de taifunul Bavi

#DPRK leader Kim Jong Un said #Typhoon #Bavi had caused only minimal damage to the country after making landfall early on Thursday, state news media Korean Central News Agency (KCNA) reported on Friday. pic.twitter.com/sctOFL0Lj2 - CGTN Global Watch (@GlobalWatchCGTN) August 28, 2020

Taifunul Bavi a alimetat temeri cu privire la pagube importante in Coreea de Nord , relateaza AFP.Nicio victima nu s-a raportat, iar pagubele au fost "mai putin importante decat s-a prevazut", potrivit agentiei oficiale nord-coreene de presa KCNA, care-l citeaza pe Kim in cursul unei vizite intr-o regiune agricola situata la sud-vest de Phenian.Ziarul Rodong Sinmun publica in editia de vineri o imagine in care Kim Jong Un tine in mana un stiulete de porumb in timp ce discuta cu functionari, potrivit News.ro.In momentul in care taifunul a lovit tara, in noaptea de miercuri spre joi, televiziunea oficiala a anuntat in direct traiectoria si consecintele acestuia.Programele televizate obisnuite au fost intrerupte de buletine meteorologice si avertizari.Imagini dupa trecerea taifunului au fost exceptional de rapid transmise.Difuzarea acestui program special a continuat noaptea - un lucru fara precedent in Coreea de Nord, unde programele televizate se incheie in general inainte de miezul noptii.Catastrofele naturale au in general consecinte mai numeroase in Coreea de Nord decat la vecinul sau din Sud, din cauza lipsurile la nivelul infrastructurii nord-coreene.