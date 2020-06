Coreea de Nord ameninta ca va trimite armata in zona demilitarizata. Sudul spune ca monitorizeaza situatia impreuna cu SUA

Ziare.

Amenintarea este, partial, un raspuns la propaganda trimisa din Sud de grupuri de dezertori.In weekend, Kim Yo-jong, sora liderului nord-coreean Kim Jong-un, a spus ca a ordonat armatei sa se pregateasca pentru acest pas, iar acum reprezentantii acesteia spun ca totul e pregatit pentru "a transforma linia frontului intr-o fortareata si a creste vigilenta militara".Tensiunile dintre cele doua tari au crescut de mai multa vreme si din cauza unor manifeste trimite pste granita, de obicei, cu baloane.Marti, Armata nord-coreeana a spus ca studiaza "un plan de actiune" pentru a se muta "in zone care au fost demilitarizate". Statul Major a transmis ca este in "alerta maxima" si gata sa implementeze "rapid si in detaliu" orice decizie a Guvernului.Ministerul sud-coreean al Apararii a raspuns marti noilor amenintari spunand ca lucreaza cu SUA pentru a monitoriza miscarile militare ale Nordului.Nordul si Sudul sunt separate de asa-numita zona demilitarizata (DMZ), o zona tampon de-a lungul granitei care separa cele doua tari de la Razboiul Coreean din anii 1950.