Coreea de Nord raporteaza primul caz de COVID-19

KCNA a precizat ca persoana infectata a intrat ilegal in Coreea de Nord, prin Kaesong City, in 19 iulie, dupa ce dezertase in Coreea de Sud cu trei ani in urma.Pacientul a fost testat si plasat in carantina, alaturi de toti cei cu care s-a aflat in contact recent, mentioneaza KCNA.Kim Jong Un a instituit masuri de izolare pentru regiunile din jurul Kaesong si a declarat stare de urgenta "intr-o zona relevanta", conform KCNA.Comisia Militara Centrala va ancheta unitatea responsabila de intrarea ilegala a pacientului si "va administra o pedeapsa severa". a subliniat KCNA.