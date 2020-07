Coreea de Nord se felicita pentru "stralucitorul succes'' in fata COVID-19: "Am impiedicat cu mare atentie raspandirea acestui virus foarte primejdios"

Conducatorul nord-coreean a luat cuvantul joi cu ocazia unei reuniuni a Partidului Muncitorilor consacrate impactului coronavirusului, in contextul in care tara si-a inchis frontierele si a plasat mii de persoane in izolare de sase luni."Am impiedicat cu mare atentie raspandirea acestui virus foarte primejdios" si am mentinut "o situatie antiepidemica stabila in pofida crizei sanitare mondiale", a declarat el potrivit agentiei.Este vorba despre "un stralucitor succes obtinut gratie conducerii prevazatoare a Comitetului Central al partidului si a spiritului viu de voluntariat de care fac dovada toti cei care urmeaza ca un singur om ordinele Comitetului Central al partidului", a afirmat Kim Jong Un.Cu toate acestea, natiunea trebuie "sa ramana in stare de alerta maxima", in special vazand numeroasele focare noi aparute in "tarile vecine", a avertizat liderul comunist."El a repetat in mai multe randuri ca o ridicare grabita a masurilor antiepidemice s-ar traduce printr-o criza inimaginabila si ireparabila", a scris KCNA.Phenianul nu a raportat niciun caz de COVID-19, o versiune pe care specialistii o pun la indoiala, mai ales ca virsul a aparut in China vecina de unde s-a raspandit pe toate continentele. Coreea de Nord a luat masuri drastice, inchizand frontierele si impunand masuri de izolare la mii de persoane. Luna trecuta, un expert ONU a atras atentia ca inchiderea frontierelor va duce la o crestere a insecuritatii alimentare in tara.Inainte de aparitia coronavirusului, peste 40% din populatia nord-coreeana era considerata in insecuritate alimentara, cu numeroase cazuri de subnutritie.