Coreea de Sud a obtinut licenta de productie pentru Eurofighter Typhoon

Compania italiana de transport aerian privat Eurojet a acordat autoritatilor de la Seul licenta de productie a turbopropulsoarelor AJ200, care intra in componenta Eurofighter Typhoon.

Transferul de tehnologie dinspre firma italiana are rolul sa intareasca avioanele de lupta de ultima generatie dezvoltate de fortele aeriene din Republica Coreea de Sud in cadrul proiectului KFX.

Oferta a fost facuta prin Programul de Administrare a Achizitiilor din Aparare (DAPA), din Coreea de Sud, in baza unei solicitari de transfer de informatii, din luna aprilie a acestui an, potrivit revistei britanice specializate in chestiuni de aparare Jane's.

Paul Herrmann, director executiv de dezvoltare in afaceri al Eurojet, a confirmat pentru Jane's ca oferta facuta de companie inseamna, mai concret, colaborarea in cadrul unui program industrial.

Insa nu orice fel de program pentru ca, astfel, Coreea de Sud a obtinut licenta de productie pentru majoritatea componentelor si a sistemelor pentru turbopropulsorul AJ200, care intra, la randul lui, in constructia Eurofighter Typhoon, considerat in prezent cel mai bun avion de lupta multirol de pe piata.

Potrivit DAPA, Eurofighter Typhoon intruneste calitatile necesare trecerii la etapa a treia a generatiei de avioane de lupta dezvoltate de catre aviatia militara sud-coreeana (RoKAF).

Herrmann a confirmat ca planul convenit cu oficialii de la Seul reprezinta un transfer de tehnologie ce va permite industriei din Coreea de Sud sa fabrice 60% din motoarele EJ200. Cum acordul este abia la inceput, mai sunt de stabilit detalii ale acestei colaborari, a adaugat executivul Eurojet.

In 2002, fortele aeriene coreene au dat startul unei operatii de inzestrare cu avioane de lupta menita sa inlocuiasca aparatele F-4 Phantom II operate pana atunci. Planul initial prevedea achizitionarea a 120 de aparate de ultima generatie, gata asamblate, in trei etape. Avionul selectat atunci era F-15K, o varianta customizata de F-15E Strike Eagle.

In primele doua etape au fost achizionate in total 60 de astfel de avioane. Etapa a treia insa a intampinat o problema, si anume o schimbare de viziune asupra avionului dorit dupa ce fenomenul "stealth" si "generatie a cincea" au lovit si Coreea de Sud.

Pentru faza a treia a programului de inzestrare, Coreea de Sud a reusit sa obtina licenta de productie a unui avion de generatia a cincea si care va intra in dotarea aviatiei in perioada 2014-2019.

