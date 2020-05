Coreea de Sud, cea mai mare crestere a cazurilor de coronavirus din ultimele 7 saptamani

Ziare.

Coreea de Sud, care a fost o vreme a doua cea mai afectata tara din lume de boala COVID-19, a fost laudata si data drept model in lupta impotriva epidemiei.Autoritatile au anuntat ca alte 40 de cazuri de contaminare au fost inregistrate miercuri, ceea ce a majorat la 11.265 numarul de persoane infectate cu noul tip de coronavirus in Coreea de Sud.Majoritatea cazurilor pozitive au fost inregistrate in aglomeratia urbana Seul, cu o densitate a populatiei foarte mare.Aceasta este cea mai mare crestere de cazuri dupa anuntarea, pe 8 aprilie, a 53 de contaminari, informeaza AFP.Un focar de contagiune, din 36 de persoane, a fost identificat la un depozit apartinand unei societati de comert cu electronice, Coupang, situata in Bucheon, la periferia Seulului, potrivit Centrului sud-coreean pentru controlul si preventia bolilor (KCDC)."Se suspecteaza ca la depozit nu au fost impuse regulile de baza" pentru prevenirea contaminarilor, a declarat ministrul-adjunct al Sanatatii, Kim Gang-lip. "Daca regulile de carantina nu sunt aplicate la locurile de munca, aceasta poate duce la o contaminare masiva", a atentionat ministrul-adjunct.Coreea de Sud a inceput sa relaxeze restrictiile impuse pentru combaterea coronavirusului.Muzeele si bisericile au fost redeschise, unele sporturi profesionale au fost reluate, inclusiv baseballul si fotbalul, chiar daca meciurile se deruleaza in spatele usilor inchise.Miercuri, peste 2 milioane de elevi sud-coreeni au revenit la ore.Seulul a reusit sa stapaneasca epidemia fara a impune carantina totala, datorita unei strategii foarte agresive de testare in randul populatiei si a respectarii foarte riguroase de catre populatie a regulilor de distantare sociala.