Coreea de Sud incepe vanatoarea de clubberi gay, cu ajutorul telefoanelor mobile

Ziare.

com

Peste 100 de noi cazuri de coronavirus sunt legate de un cartier din Seul. Acesta este cel mai mare numar inregistrat incepand cu 9 aprilie.Autoritatile promit ca va fi pastrat anonimatul celor care vor fi testati, din cauza stigmatului privind homosexualitatea, scrie AFP.Homosexualitatea nu este ilegala in Coreea de Sud, insa discriminarea este raspandita.Coreea de Sud este un model la nivel international privind gestionarea crizei sanitare provocate de noul coronavirus, insa aparitia unui focar in localuri din districtul Itaewon din capitala - inclusiv in cluburi LGBT - a fortat autoritatile sa amane redeschiderea scolilor programata pentru saptamana aceasta.Toate cluburile si barurile din Seul, din provincia vecina Gyeonggi si orasele Incheon si Daegu au fost din nou inchise.Marti dimineata, 101 cazuri au fost legate de focarul din Itaewon, a declarat primarul Capitalei, Park Won-soon.Autoritatile au intocmit, cu ajutorul datelor oferite de operatorii de telefonie mobila, o lista cu 10.905 oameni care au vizitat districtul si le-au trimis mesaje text cerandu-le sa se testeze.Aproximativ 2.000 de oameni care ar fi ajuns in ultimele zile in cluburile din zona sunt de negasit, iar mii de politisti vor fi trimisi sa ii caute, au mai spus oficialii.De la inceputul epidemiei in Coreea de Sud, tara cu peste 51 de milioane de locuitori, au fost inregistrate putin peste 10.930 de cazuri si 258 de decese.