Coreea de Sud prelungeste restrictiile anti- COVID in jurul capitalei Seul

Restrictiile vor ramane la al doilea cel mai inalt nivel in zona Seul, precum si in provinciile Incheon si Gyeonggi.Toate activitatile zilnice, cu exceptia activitatilor sociale si economice vitale, sunt restrictionate iar adunarile de 50 sau mai multe persoane sunt interzise, in timp ce salile de sport, barurile de karaoke, salile de concerte si dans vor fi inchise.Restaurantele pot servi clientii doar pana la ora 21:00, moment in care cinematografele, saloanele de infrumusetare si centrele comerciale se vor inchide iar transportul public va functiona la capacitate redusa.Totodata, masura interzicerii adunarilor private de cinci sau mai multe persoane, care a fost in vigoare pentru zona Seul, a fost extinsa si pentru restul tarii, care a fost plasat sub nivelul 2 de restrictii.In Coreea de Sud au fost raportate sambata alte 824 de cazuri de COVID-19, numarul total de infectari ajungand la 62.593, conform Agentiei de Control si Prevenire a Bolilor (KDCA). Alte 25 de persoane au murit, crescand numarul deceselor asociate COVID-19 la 942.