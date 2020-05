Coreea de Sud reactiveaza unele restrictii dupa noi cazuri de coronavirus

Ziare.

Anuntul a fost facut dupa o sedinta de criza prezidata de catre premierul sud-coreean Chung Sye Kyun, potrivit AFP si dpa.Institutiile publice, inclusiv muzeele si teatrele, vor fi inchise imediat pana la 14 iunie. "Urmatoarele doua saptamani sunt esentiale", a adaugat Park Neung Hoo.Autoritatile sud-coreene incepusera ridicarea restrictiilor impuse pentru a incetini propagarea virusului SARS-CoV-2. Totusi, ele au fost alertate recent de aparitia unui nou focar, de aceasta data in centrul de distributie a corespondentei din Bucheon, o suburbie a capitalei Seul.Pana joi dimineata au fost confirmate peste 80 de cazuri in randul angajatilor si al persoanelor cu care au intrat in contact. Peste 4.000 de persoane au fost testate.Ministrul sanatatii le-a recomandat locuitorilor Seulului sa evite aglomeratia cat mai mult posibil in urmatoarele doua saptamani. In zona metropolitana Seul traieste aproape jumatate din populatia de 51,6 milioane de locuitori a Coreii de Sud.Pana in prezent, guvernul nu a luat in calcul reinchiderea scolilor, care au fost redeschise treptat incepand de saptamana trecuta.Miercuri au fost raportate 79 de noi cazuri de COVID-19, cea mai mare crestere zilnica in aproape doua luni, ceea ce aduce la 11.344 numarul total al cazurilor de infectare cu noul coronavirus in Coreea de Sud.