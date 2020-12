Coronavirus: Peste 1.000 de cazuri noi inregistrate in Coreea de Sud, un record in tara asiatica

Aceasta tara a fost multa vreme data drept model in gestionarea crizei sanitare, in special gratie unei strategii foarte avansate de testari si monitorizare a persoanelor care au intrat in contact cu bolnavii de COVID-19, dar si a unei bune respectari a restrictiilor de distantare sociala.Insa o escaladare epidemica la Seul si in regiunea sa a surprins Coreea de Sud in ultimele saptamani, iar presedintele Moon Jae-in si-a cerut scuze, intr-un mesaj pe Facebook , cu privire la dificultatile cu care se confrunta guvernul sau in fata acestui nou val.Sambata, el a vorbit despre o situatie "foarte grava", in conditiile in care Coreea de Sud a anuntat 950 de noi cazuri de contaminare, deja un record de la inceputul pandemiei.Duminica, autoritatile sud-coreene au anuntat alte 1.002 de noi cazuri de transmitere locala si 28 de noi cazuri importate. Aproape 800 de noi cazuri au fost inregistrate in regiunea Seul unde locuieste jumatate din populatia tarii.Cresterea observata in acest weekend in Coreea de Sud intervine dupa o serie de zile in care numarul de noi cazuri oscila intre 500 si 600, si in pofida unei inaspriri a restrictiilor, ordonata saptamana aceasta in zona capitalei.La evenimente, in special sportive, nu pot participa mai mult de 50 de persoane sau spectatori, cafenelele nu pot servi decat bauturi "la pachet", iar restaurantele trebuie sa inchida la orele 21:00.Coreea de Sud a fost la inceputul anului una dintre primele tari lovite de pandemia nascuta in China , insa ea a reusit aproape sa scape de contaminari prin sistemul sau de "monitorizare, testare, tratare", fara a impune vreodata restrictiile dure din Europa sau din alte regiuni ale lumii.