Fostul presedinte sud-coreean Lee Myung-bak, condamnat definitiv la 17 ani de inchisoare pentru coruptie

Liderul conservator, care s-a aflat la putere din 2008 pana in 2013, a fost eliberat pe cautiune in asteptarea acestei decizii si nu a fost prezent la Curtea Suprema in momentul anuntarii sentintei. Mass-media sud-coreene informeaza ca politia s-a deplasat la domiciliul sau pentru a-l duce la inchisoare.Lee, care nu mai poate inainta niciun recurs, risca sa-si sfarseasca zilele in spatele gratiilor, exceptand cazul in care ar beneficia de o gratiere prezidentiala.In Coreea de Sud, sefii de stat ajung adesea la inchisoare odata retrasi de la putere, de multe ori in urma unei alternante politice. Astfel, patru fosti presedinti inca in viata au fost cu totii condamnati.Lee fusese declarat vinovat de coruptie in 2018 de un tribunal al districtului central Seul, care il condamnase la 15 ani de inchisoare si la plata unei amenzi de 13 miliarde de won (10 milioane de euro). In februarie, pedeapsa lui a fost majorata in apel la 17 ani de inchisoare, insa el a ramas in libertate in asteptarea verdictului Curtii Supreme.Joi, Curtea Suprema a confirmat condamnarea lui, estimand ca fostul presedinte a deturnat 25,2 miliarde de won si a primit mita in valoare de 9,4 miliarde de won.Park Geun-hye, presedinta care i-a succedat lui Lee si care a fost destituita in 2017 in urma unui rasunator scandal de coruptie, ispaseste in prezent o pedeapsa de 20 de ani de inchisoare.Predecesorul lui Lee, liberalul Roh Moo-hyun s-a sinucis in 2009 dupa ce a fost interogat in legatura cu suspiciuni de coruptie ce implicau familia sa, in cadrul unei anchete desfasurate in timpul presedintiei lui Lee. Roh era mentorul actualului presedinte sud-coreean Moon Jae-in.