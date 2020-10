FOTO Coreea de Nord si-a creat propria versiune a tancului rusesc T-14 Armata

#NorthKorea univered a new type of tank, equipped with ATGM launchers, on Military Parade 2020https://t.co/YvUgJB8xuI pic.twitter.com/oyD1BfmKFr - The Dead District (@TheDeadDistrict) October 10, 2020

North Korea unveils new Main Battle Tank using design of Russian T-14 Armata | Defense News October 2020 Global Security army industry | Defense Security global news industry army 2020 | Archive News year https://t.co/6mdIJnBKRf - De Faakto Intelligence Research Observatory (@faakto) October 12, 2020

La parada care a marcat implinirea a 75 de ani de la infiintarea Partidului Muncitoresc, Coreea de Nord a dezvaluit o versiune a celui mai nou tanc principal de lupta, a carui denumire oficiala, pana la acesta ora, nu este cunoscuta.Potrivit analistii OSINT care se ocupa de sectiunea The War Zone a publicatiei The Drive, tancul prezentat de sambata, in timpul paradei militare desfasurate la Phenian, parea similar, cel putin vizual, cu tancuri mai moderne, cum ar fi tancul rusesc T-14 Armata si tancul chinezesc Type 99 (cunoscut si ca ZTZ-99), desi caracteristicile sale tehnice nu sunt cunoscute.Practic nu exista nicio informatie oficiala despre acest tanc pana sa fie prezentat la parada militara din 10 octombrie 2020, dar cu aceasta ocaziei, analistii OSINT au observat o serie de detalii cheie. Tancul prezentat de armata nord-coreeana este mai lung decat celelalte modele de tancuri din Coreea de Nord, inclusiv fata de tancul Songun-ho - care a fost prezentat oficial in anul 2010 in cadrul unei parade militare.Potrivit sursei citate, un raport al armatei SUA din 2015 cu privire la starea armatei nord coreene descrie tancul prezentat recent ca fiind cunoscut sub numele de Songun-915. Acesta ar fi rezultatul unui mix intre tehnologiile existente pe tancurile T-62, T-72, T-80 si T-90 si tancul principal de lupta Type 88 produs de China Cu toate acestea, in ciuda actualizarilor pe care Coreea de Nord le-a facut acestui tanc, este in mod clar un design care se apropie destul de mult de T-14 Armata. Inclusiv prezenta gratarelor anti-RPG, montate pe ambele parti din spatele corpului tancului, arata ca noul tanc al armatei nord-coreene seamana destul de bine cu tancul rusesc T-14 Armata.