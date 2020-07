In Coreea de Sud, o oglinda permite cumparaturile de cosmetice, fara a le testa

Oglinda fotografiaza fata clientei si o analizeaza, recomandand produse bazate pe tipul de piele, corectand orice pete, riduri sau cearcane. Clientele pot vedea o imagine generata de computer despre cum vor arata cu o gama larga de fonduri de ten, pudre, produse pentru ochi si rujuri, relateaza Reuters, citat de News.ro "Din cauza coronavirusului, a devenit neconfortabil sa testezi cosmetice dupa ce au fost folosite de altcineva. Este foarte confortabil, pentru ca pot vedea culoarea reala de pe fata fara sa imi ating fata", a spus cumparatoarea Cho Yu-lim, de 24 de ani, aflata in fata oglinzii pe care scria "Gasiti machiajul vostru potrivit".Pe langa distantarea fizica, guvernul sud-coreean recomanda cumparatorilor sa incerce cosmeticele pe mani, nu pe fete."Era frustrant, pentru ca nu puteam incerca cosmeticele pe fata...dar a fost amuzant sa gasesc produsul care mi se potriveste cel mai bine cu dispozitivul de realitate augmentata", a spus studenta Song Da-hye, in varsta de 20 de ani, dupa ore petrecute cu testarea produselor pe mani, in alte magazine.Pentru a minimiza contactul uman si a limita riscul raspandirii virusului, magazinul a plasat coduri QR langa toate produsele expuse, astfel incat clientii sa verifice detaliile pe telefoanele mobile si nu prin discutii cu angajatii.