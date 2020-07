Primarul Seulului, dat disparut, a fost gasit mort

Potrivit politiei, corpul sau neinsufletit a fost gasit in partea de nord a orasului, in apropiere de locul unde fusese identificat ultima data semnalul de la telefonul sau mobil in cadrul unor operatiuni de cautare de mai mult ore.El fusese dat disparut anterior de fiica sa, potrivit careia ultimele sale cuvinte semanau a mesaj de adio.Primaria orasului de 10 milioane de locuitori anuntase anterior ca edilul-sef si-a anulat intalnirile pentru ziua de joi.Potrivit Yonhap, fosta secretara a primarului ar fi depus recent o plangere penala la politie, sustinand ca seful sau a agresat-o sexual.Park Won Soon a fost reales de doua ori, dupa ce a castigat alegerile pentru primarie pentru prima data in 2011 din pozitia de candidat independent, ulterior alaturandu-se Partidului Democrat (liberal) al presedintelui Moon Jae In.El a lucrat inainte ca avocat al drepturilor omului si a fost activ intr-o organizatie de aparare a drepturilor civice timp de mai multi ani.Ca primar al capitalei, Park Won Soon a fost unul dintre cei mai influenti politicieni din tara si a jucat un rol important in eforturile de combatere a pandemiei de coronavirus.El era vazut ca un potential candidat al liberalilor la alegerile prezidentiale din 2022.