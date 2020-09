Responsabilii de la Seul cer vecinilor din Nord o ancheta aprofundata cu privire la uciderea oficialului sud-coreean

Barbatul, un oficial din sectorul pescuitului in Coreea de Sud, a fost ucis prin impuscare, in apa, marti de catre militari nord-coreeni. Este prima oara de un deceniu cand un civil sud-coreean este ucis in acest fel.Kim Jong Un a prezentat vineri scuze - un gest extrem de rar si exceptional - dupa aceasta crima "neprevazuta si rusinoasa", potrivit Seulului, cautand astfel sa-si calmeze vecinul din Sud, unde acest asasinat provoaca indignare.Insa Coreea de Sud a anuntat sambata ca cere o ancheta mai aprofundata."Am decis sa cerem Nordului sa efectueze o noua ancheta si sa ceara o ancheta comuna, daca este nevoie", a anuntat intr-un comunicat Casa Albastra, presedintia sud-coreeana.Ea a adaugat ca Sudul isi continua propria ancheta, din cauza "contradictiilor" versiunilor cu privire la incident.Oficiali militari sud-coreeni sustin ca barbatul a fost supus unui interogatoriu in timp ce se afla in apa si ca si-ar fi exprimat alegerea de a dezerta, dupa care a fost ucis "din ordinul unei autoritati superioare".Ei afirma ca graniceri nord-coreeni au stropit apoi cadavrul cu benzina si l-au ars, denuntand un act "abominabil".Phenianul sustine, in schimb, intr-o scrisoare adresata vineri Seulului, in care Kim prezinta scuze, ca barbatul a "intrat ilegal" in apele teritoriale ale Coreei de Nord si a refuzat in mod clar sa identifice. Coreea de Nord a recunoscut ca s-au tras zece focuri de arma catre oficial, care nu se mai vedea dupa tiruri.Militarii au dat foc, atunci, dispozitivului de plutire - care era plin de sange -, conform reglementarilor in vigoare, in contextul in care tara se afla in alerta maxima impotriva covid-19, se arata in scrisoare.Scuzele Coreei de Nord - si mai ales ale dictatorului Kim Jong un - sunt neobisnuite, iar ele au fost prezentate in contextul in care relatiile intercoreene se afla intr-un punct mort, la fel ca negocierile in dosarul nuclear ale Phenianului cu Washingtonului.