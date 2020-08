Studiu realizat in Coreea de Sud: asimptomaticii poarta aceeasi concentratie de coronavirus ca pacientii cu simptome

Studiul a fost publicat in revista americana Jama Internal Medicine si s-a derulat in luna februarie intr-un grup religios din Coreea de Sud, arata rfi.ro.Potrivit sursei citate, autoritatile coreene au decis sa izoleze cazurile pozitive, ce aveau putine simptome, de restul bolnavilor. Media de varsta a acestui grup era de 25 de ani. 29% nu au dezvoltat niciodata simptome.Concentratia de virus din corpul celor fara simptome era similara cu a celor care prezentau semne ca sunt bolnavi, mai arata studiul citat de rfi.ro. Sursa citata mai arata ca pentru a preveni transmiterea virusului de catre persoanele asimptomatice, primarii din zeci de localitati franceze au decis ca masca de protectie sa fie obligatorie in spatiul public deschis.Potrivit unui studiu realizat in aprilie de o echipa japoneza, riscul de transmise a virusului intr-un spatiu deschis este de pana la 20 de ori mai mic decat intr-un mediu inchis.