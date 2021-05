SUA trimite vaccinuri impotriva COVID-19 pentru 550.000 de soldati aflati in Coreea de Sud

Anuntul presedintelui Joe Biden a fost facut intr-o conferinta de presa comuna cu presedintele sud-coreean Moon Jae In, aflat in vizita in SUA.Guvernul american se asteapta sa aiba la finalul acestei luni suficiente doze de vaccin pentru intreaga populatie a SUA (330 de milioane de persoane).In SUA, aproximativ 60% dintre adulti au primit deja o doza de vaccin anti-COVID-19, iar aproape jumatate sunt imunizati complet.Potrivit bazei de date 'Our World in Data', aproximativ 7% din populatia de 52 de milioane de persoane a Coreii de Sud a primit cel putin o doza de vaccin anti-COVID-19.Vizita lui Moon Jae In la Washington a fost cea de-a doua a unui lider strain la Casa Alba dupa ce actualul presedinte american si-a inceput mandatul, in luna ianuarie. In aprilie, Joe Biden l-a primit pe premierul japonez Yoshihide Suga.