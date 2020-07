UE prelungeste cu un an sanctiunile impuse Coreei de Nord in dosarul nuclear si balistic

80 DE PERSOANE SI 75 DE ENTITATI SANCTIONATE DE ONU

UE a intocmit o lista neagra pe care se afla numele a 57 de persoane si noua entitati, carora le este interzis sa calatoreasca in Uniune si ale caror active au fost blocate.Lista a fost confirmata joi si urmeaza sa fie publicata vineri in Jurnalul Oficial UE.Cele 57 de persoane si noua entitati sunt acuzate de faptul ca au contribuit la programul inarmarii nucleare, rachetelor balistice si altor tipuri de armament de distrugere in masa dezvoltate de Republica Democratica Coreea (RPDC)."Sanctiunile impuse de UE RPDC sunt cele mai dure din toate tarile. Ele au fost adoptate ca raspuns fata de activitati de dezvoltare a armamentului nuclear si rachetelor balistice ale tarii, care sunt contrare multor rezolutii ale Consiliului de Securitate al ONU", a precizat intr-un comunicat Consiliul European , instanta care reprezinta statele membre UE.Sanctiunile impuse de UE Phenianului sunt reexaminate anual.Dictatorul nord-coreean Kim Jong Un a insistat marti asupra faptului ca arsenalul nuclear nord-coreean este garantul securitatii sale."Securitatea noastra nationala si viitorul nostru vor fi asigurate pentru eternitate", a declarat el cu ocazia marcariia 67 de ani de la armistitiul Razboiului Coreei (1950-1953)."UE a transpus toate rezolutiile pertinente ale Consiliului de Securitate al ONU si a implementat propriul regim de sanctiuni, autonom, vizand RPDC, care completeaza si consolideaza sanctiunile adoptate de ONU", precizeaza Consiliul in comunicat.ONU a impus sanctiuni unui numar total de 80 de persoane si 75 de entitati."UE si-a exprimat in mai multe randuri convingerea ferma ca o pace durabila si o dezarmare nucleara a peninsulei coreene trebuie sa fie realizate prin mijloace pasnice si ca procesul diplomatic trebuie sa fie continuat ca singurul mijloc de realizare a acestui obiectiv", subliniaza Consiliul.Razboiul Coreei a fost oprit de un armistitiu si nu de un tratat de pace, ceea ce inseamna ca cei doi vecini se afla in continuare in stare de razboi