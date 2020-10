VIDEO Coreea de Nord dezvaluie o noua racheta balistica intercontinentala, al carei nume este deocamdata necunoscut

Potrivit analistilor, noua racheta, al carei nume este deocamdata necunoscut si inca nu a fost testata, va fi una dintre cele mai mari rachete balistice intercontinentale (ICBM) cu lansare terestra conceputa pana in prezent pe plan mondial, daca ea va deveni operationala.La parada care a marcat implinirea a 75 de ani de la infiintarea Partidului Muncitoresc, au fost de asemenea expuse racheta Hwasong-15 si inca una ce pare a fi o noua racheta balistica cu lansare de pe submarine. Coreea de Nord nu a mai efectuat niciun test cu rachete balistice din noiembrie 2017 - cand a lansat o racheta Hwasong-15 -, odata cu demersurile diplomatice in vederea negocierii cu SUA a unui acord de denuclearizare, negocieri aflate acum in impas de doi ani.Desi liderul nord-coreean Kim Jong Un a evitat sa transmita un mesaj dur Statelor Unite in discursul rostit inaintea paradei militare, etalarea unei rachete superioare rachetei Hwasong-15 (ce are o raza de actiune care ar putea fi suficienta pentru a lovi teritoriul american) sugereaza ideea ca Phenianul va continua sa dezvolte rachete tot mai sofisticate daca nu ajunge la o intelegere cu Washingtonul.In acest sens, Kim a mentionat in discurs ca tara sa, care detine arma nucleara, va continua sa-si consolideze armata in scop de "autoaparare si descurajare", asigurand totodata ca "niciodata" nu o va folosi pentru un atac preventiv.