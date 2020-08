VIDEO Inundatii devastatoare in Coreea de Sud: 30 de persoane au murit, 12 sunt date disparute

Ploile torentiale s-au extins vineri din regiunea centrala a tarii, care include Seul si zona metropolitana invecinata, catre regiunile din sud, provocand decesul a 13 persoane, doua din cauze neprecizata, iar una ranita in urma cu trei zile.Trei persoane au fost gasite decedate, iar trei, date disparute dupa ce trei ambarcatiuni s-au rasturnat in provincia Gangwon, din est, acestea nefiind incluse in bilant intrucat cauza decesului a fost catalogata drept accident maritim.Guvernul a desemnat sapte orase si comitate din regiunea centrala ca zone speciale de dezastru pentru a oferi asistenta rapida din partea guvernului central.Un numar total de 5.971 de persoane din 3.489 de gospodarii au fost nevoite sa-si evacueze locuintele in diferite regiuni din tara. Dintre acestea, 4.617 rezidenti nu au revenit inca in propriile locuinte.Circa 9.300 de hectare de teren agricol au fost inundate, iar 9.491 de incidente implicand pagube materiale au fost raportate inclusiv 4.234 vizand persoane fizice, iar 5.257 ale unor facilitati publice.Locuinte, adaposturi pentru vite, depozite si sere au fost inundate sau distruse, iar drumuri, cai ferate, poduri si rezervoare de apa au fost avariate.Circa 73% dintre proprietatile deteriorate au fost reabilitate in procedura de urgenta.