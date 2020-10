VIDEO Trei tone de cocaina, ascunse in containere cu banane. Marfa ar fi trebuit sa ajunga in Belgia

Drogurile, puse in 2.903 de pachete cantarind fiecare in jur de 1 kilogram, au fost descoperite intr-o nava incarcata cu containere cu banane, a declarat ministrul costarican al securitatii, Michael Soto.Nu au fost operate arestari.Intr-o alta tara din America Centrala, El Salvador, ministrul justitiei Rogelio Rivas a anuntat ca 1.500 kilograme de cocaina, in valoare de peste 37 de milioane de dolari, au fost gasite in doua camioane oprite in locuri diferite.Soferii, amandoi din Nicaragua, au fost arestati. Camioanele erau oprite in orasele Zacatecoluca (sud) si El Amatillo (est).