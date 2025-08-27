„Scoruri” cu multe cifre la frontiera bulgară pentru migranți. Cât a ajuns să mai coste trecerea ilegală a acestora

Prețul trecerii ilegale a frontierei bulgare a crescut, a dezvăluit directorul Poliției de Frontieră, comisarul șef Anton Zlatanov, scrie Trud, potrivit Rador Radio România.

„În 2023, când trecerea era ușoară, prețul varia între 700 și 1.000 de euro per migrant. În prezent, prețurile variază, în funcție de modul în care sunt transportați, între 8.000 și 20.000 de euro per migrant”, a declarat acesta la postul BNT, citat de Economedia.

Zlatanov a explicat că lunile de vară și de toamnă sunt luni de vârf pentru migrația ilegală, dar, în ciuda acestui fapt, presiunea asupra frontierelor noastre a scăzut semnificativ: „Am avertizat încă din primăvară – chiar dacă situația este sub control, ne așteptăm la incidente și la o presiune sporită acum. Comparativ cu 2023, care a fost cel mai greu an, avem o scădere foarte mare atât a tentativelor de trecere, cât și a persoanelor reținute în interiorul țării. Din ianuarie până în august 2023, au fost prevenite 115.000 de tentative, anul acesta sunt puțin peste 9.700. Reușim să-i reținem pe aproape toți cei care încearcă să intre sau să iasă din țară prin România și Serbia.”

De când Bulgaria este în Schengen, traficanții au încercat să redirecționeze migranții prin România, dar autoritățile noastre și cele române au reușit să prevină traficul către Europa de Vest.

„Acest lucru se datorează unei securități mai bune, unei dotări mai bune cu mijloace tehnice, relațiilor noastre bune cu țările vecine. Un alt factor este intensificarea activității operative și a investigațiilor, astfel încât traficanții să nu poată funcționa. Anul trecut am neutralizat 15 rețele criminale mari implicate în traficul de migranți. Se instituie proceduri preliminare rapide, se dau sentințe rapide”, a explicat șeful Poliției de Frontieră.

Grupurile predominante de migranți continuă să fie din Siria și Afganistan, dar recent s-a înregistrat un aflux de migranți economici din Maroc și Egipt.

„Vin din Africa, zboară fără viză cu avioanele la Istanbul și apoi se îndreaptă spre Grecia sau Bulgaria, scopul lor fiind să ajungă în Europa de Vest. Folosesc aceiași contrabandiști și drumuri ca și afganii și sirienii, iar recent au existat numeroase cazuri de sinucideri, printre care și un migrant din Maroc care a fost împușcat. Unele dintre aceste persoane au ajuns de mult în Turcia, unde există câteva milioane în diverse tabere și încearcă la un moment dat să ajungă în Europa de Vest. Autoritățile turce au făcut tot posibilul pentru a limita migrația ilegală la granițele lor de vest, unde nu permit intrarea marii majorități a potențialilor migranți, dar întreprind și numeroase acțiuni în interiorul țării și la granițele lor cu noi”, a declarat comisarul-șef Zlatanov.

Personalul militar din armată sprijină polițiștii de frontieră. La fel și Frontex – aproximativ 150 de persoane în acest moment, a explicat Anton Zlatanov. Aproximativ 100 de ofițeri din Austria, Ungaria, România și Bulgaria participă, de asemenea, la securitatea frontierelor în cadrul așa-numitei Operațiuni Solidaritate.

150 de km din granița bulgară nu sunt încă dotați cu supraveghere video, dar în prezent se lucrează la instalarea de camere. Proiectul este pe 4 ani, dar Zlatanov se așteaptă ca acesta să fie finalizat în doi ani, iar până la sfârșitul acestui an vor fi acoperiți cu camere 50 de kilometri. De asemenea, se are în vedere și modernizarea camerelor video deja instalate. Bulgaria trebuie să mențină capacitatea maximă a Poliției de Frontieră la granițele cu Grecia și România, în ciuda faptului că nu există un control din cauza Schengen, este categoric Anton Zlatanov.

„Verificările se efectuează aleatoriu sau conform metodei «analizei de risc» și avem destul de multe rezultate și în ceea ce privește contrabanda. Principalul nostru angajament este de a preveni ca granița bulgaro-greacă să devină o intrare pentru migrația ilegală. Există astfel de încercări, motiv pentru care am pus pe întreaga frontieră patrule”, a spus el. De asemenea, el a comentat cazurile cu bărci pneumatice reținute pentru trafic peste Canalul Mânecii:

„Aceste bărci treceau în mod legal ca mărfuri de tranzit pe teritoriul bulgar, pentru a ajunge în diferite țări, a fi asamblate și trimise pe coasta franceză. Problema este uriașă pentru Marea Britanie și Franța. Dacă bărcile sunt proiectate pentru 50 de persoane, se încarcă 90, barca este supraîncărcată și oamenii se îneacă.”

Potrivit acestuia, Marea Britanie a trimis cereri de asistență autorităților bulgare, iar Agenția Vamală a reorganizat importul acestor bărci. „Raportul autorităților britanice este că, și datorită rezultatelor noastre, au o scădere cu 30% a migrației ilegale, ceea ce reprezintă un procent uriaș.”

