Presa rusa: Armata americana a simulat un atac asupra Peninsulei Crimeea de pe teritoriul Romaniei

Astfel, pe 19 noiembrie, a fost executat un exercitiu, care a inceput la baza aeriana Ramstein din Germania. Militarii din cadrul Batalionul 1 al Regimentului 77 Artilerie au ambarcat doua sisteme HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), fiecare cu trei membri ai echipajului, intr-un avion de transport de tip MC-130J apartinand Fortelor Aeriene ale SUA, noteaza publicatia DefenseRomania.ro Lansatoarele de rachete au fost transportate in Romania si amplasate intr-unul dintre poligoanele locale. Ulterior, au fost efectuate lansari de rachete in directia Marii Negre. Dupa finalizarea activitatilor, militarii americani au zburat inapoi in Germania. Potrivit specialistilor Forbes, aceasta manevra este principala caracteristica a noului concept al Pentagonului de desfasurare a armelor grele.In loc sa fie transportate pe autostrada sau pe calea ferata, lansatoarele de rachete pot fi acum deplasate pe cale aeriana. Acest lucru inseamna ca pot aparea rapid aproape peste tot unde exista un aerodrom.Viteza mare de desfasurare a acestor manevre complica in mod semnificativ misiunea partii adverse. Astfel, este destul de dificil sa elimini un lansator de rachete, care petrece doar cateva ore pe pamant langa propriile tale pozitii.Expertii Forbes au reamintit ca, dupa anul 2014, Marea Neagra s-a transformat rapid intr-o zona de influenta rusa. De aceea, la sfarsitul anului 2018, armata americana a dislocat in Germania Brigada 41 Artilerie. Astazi aceasta unitate are patru baterii, fiecare dintre ele avand aproximativ noua lansatoare de rachete. Una dintre baterii dispune de lansatoare multiple de proiectile reactive."De pe coasta romaneasca pana in Crimeea sunt putin peste 250 de kilometri de-a lungul Marii Negre. In acest fel, lansatoarele HIMARS care zboara in Romania si revin in Germania reprezinta o amenintare grava si imprevizibila pentru trupele rusesti din regiune", au concluzionat autorii articolului."Sursa face referire la exercitiul romano-american Rapid Falcon executat pe 19 noiembrie. Acesta s-a desfasurat pe aerodromul Mihail Kogalniceanu si in poligonul militar de la Capu Midia, cu participarea unor subunitati de artilerie din cele doua state. Partea americana a fost reprezentata de doua sisteme HIMARS apartinand brigazii de artilerie din Germania.Trebuie precizat faptul ca lansatoarele HIMARS au o bataie de aproximativ 300 de kilometri, ceea ce inseamna ca acestea pot lovi tinte din Crimeea, in special din Sevastopol, care se afla in partea de sud-vest a peninsulei", scriu cei de la DefenseRomania.ro.Armata romana deruleaza deja o procedura de achizitionare a propriilor lansatoare de tip HIMARS. Acestea vor incepe sa soseasca in Romania in anul 2021.