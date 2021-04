Pentagon: Desfasurarea militara rusa la frontiera cu Ucraina, "mai masiva" decat in 2014 la anexarea Crimeei

SUA indeamna Rusia sa inceteze hartuirea navelor din regiune

Inaltul Reprezentant UE pentru Politica Externa Josep Borrell a evocat desfasurarea a 150.000 de militari rusi la frontiera ruso-ucrainana, insa serviciile acestuia au corectat - fara vreo explicatie - aceasta estimare la 100.000. Un purtator de cuvant al Departamentului american al Apararii John Kirby s-a abtinut sa prezinte vreo estimare. "Aceasta este cea mai masiva desfasurare de la cea din 2014, care a fost urmata de incalcarea suveranitatii si integritatii teritoriale a Ucrainei", a subliniat luni, intr-o conferinta de presa, Kirby. "Nu dau niciun numar. Este cu siguranta mai mare decat ultima oara, in 2014", a subliniat el.Washingtonul considera aceasta desfasurare drept "foarte ingrijoratoare" si indeamna Rusia "sa-si clarifice intentiile", a declarat purtatorul de cuvant al Pentagonului."Noi nu credem ca aceasta desfasurare este propice securitatii si stabilitatii de-a lungul frontierei cu Ucraina si cu siguranta nu in Crimeea ocupata". "Rusii proclama ca este vorba despre exercitii. Noua nu ne este foarte clar care este obiectivul", a subliniat el. Statele Unite au denuntat de asemenea "escaladarea fara provocare" pe care o reprezinta o decizie rusa de limitare a navigatiei navelor militare si oficiale straine in trei zone din largul Crimeei, a anuntat intr-un comunicat un purtator de cuvant al Departamentului de Stat. Acest lucru reprezinta o noua escaladare fara provocare in actuala campanie a Moscovei , care vizeaza sa slabeasca si destabilizeze Ucraina", potrivit lui Ned Price, care a sublniat "ingrijorarea profunda" a Washingtonului din aceasta cauza. Moscova a anuntat vineri faptul ca suspenda - pe o perioada de sase luni, de la 24 aprilie la 31 octombrie - "trecerea prin apele teritoriale ale Federatiei ruse a navelor militare si altor bastimente de stat".Aceasta suspendare vizeaza trei zone, inclusiv in apropierea Peninsulei Kerci, langa stramtoarea cu acelasi nume, care leaga Marea Neagra si Marea Azov si care are o importanta cruciala in exporturi de cereale si otel ale Ucrainei.Statele Unite "indeamna Rusia sa inceteze hartuirea navelor din regiune si sa scada numarul trupelor de-a lungul frontierei cu Ucraina", a subliniat purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat. Tensiunile ruso-ucrainene cresc de mai multe saptamani . Ucraina acuza Moscova de faptul ca ar cauta un motiv de razboi , pentru a o invada. Rusia acuza Kievul de pregatirea unei ofensive impotriva separatistilor prorusi din estul Ucrainei si da asigurari ca "nu ameninta pe nimeni", denuntand totodata "provocari" ucrainene.Statele membre NATO si-au exprimat vineri "ingrijorarea" fata de manevre maritime rusesti si au cerut Moscovei sa garanteze "liberul acces" in porturile ucrainene de la Marea Azov.Un militar ucrainean a fost ucis, iar altul a fost ranit duminica, in confruntari armate cu separatisti prorusi in Donbas, unde violentele s-au multiplicat in contextul intensificarii tensiunilor cu Moscova.Razboiul din estul Ucranei s-a soldat cu peste 13.000 de morti si aproape un milion si jumatate de delasati de la izbucnirea conflictului, in urma cu sapte ani, in urma anexarii de catre Moscova a Peninsulei ucrainene Crimeea.