Fosta casa de stat este mentionata in registrele Ucrainei sub numele de sanatoriu "Wisteria", situat in satul Oreanda, langa Yalta. Este situata chiar sub resedinta imperiala de vara a Romanovilor - Palatul Livadia, unde in 1945 a avut loc Conferinta de la Yalta cu participarea lui Churchill, Stalin si Roosevelt.Putin a vrut sa cumpere Wisteria in 2004, dar in timpul presedintiei lui Viktor Iuscenko, acordul a cazut. Acum sanatoriul a fost cumparat de o companie asociata cu banca Rossiya. Cel mai mare actionar al bancii este Yuri Kovalchuk, unul din apropiatii lui Putin.Satul Oreanda este situat la doar sase kilometri de Yalta. Acestea sunt fostele posesii ale familiei regale . Romanovii au construit aici prima lor resedinta imperiala de vara. In 1955, aici a fost ridicata dacha de stat nr. 1, unde se odihnea liderul sovietic Nikita Hrusciov. Dar acest loc a intrat in istorie ca dacha preferata a succesorului sau, Leonid Brejnev.Suprafata proprietatii este mai mare de 26 de hectare. In 2004, presedintele rus Vladimir Putin, care dorea sa aiba o resedinta de vara in Crimeea, a pus ochii pe aceasta dacha, potrivit jurnalistilor de investigatie.In 2004, locuintele de stat nr. 1 si nr. 2 au fost vandute catre Putin, prin Vneshtorgbank-ul de stat rus, care a devenit cumparatorul oficial. Pentru pensiune au trebuit sa plateasca 16 milioane de dolari la cursul de schimb de atunci.Cand Ianukovici a pierdut alegerile prezidentiale din Ucraina , dacha din Crimeea, i-a fost luata lui Putin. S-a dovedit in instanta ca pensiunea a fost scoasa ilegal din proprietatea de stat a Ucrainei.Dupa anexarea peninsulei de catre Rusia , "Wisteria" a fost nationalizata . In 2019, autoritatile din Crimeea au vandut-o unei firme rusesti. Au primit 18,5 milioane de dolari pentru pensiune, relateaza Europa Libera