Croatia impune masuri dupa cresterea cazurilor de COVID-19, dar accepta, din motive economice, riscurile generate de turism

In aceasta tara cu circa 4,2 milioane de locuitori se afla in prezent aproximativ 820.000 de turisti straini, in special pe coasta Adriaticii. Numarul noilor cazuri de COVID-19, care pana recent era de numai cateva zeci pe zi, a ajuns joi la 180 si vineri la 208, cifre record. Din cele 6.258 de contagieri confirmate de la inceputul epidemiei (din care 163 de decese), 979 sunt din ultimele 14 zile.Prin urmare, guvernul de la Zagreb a decis instituirea unor restrictii, astfel ca programul restaurantelor, cafenelelor si cluburilor de noapte va fi limitat pana la ora 24:00.In cluburi, despre care autoritatile croate afirma ca sunt principalele responsabile pentru raspandirea coronavirusului, clientii nu mai au acces in spatiile inchise, iar pe podiumuri trebuie plasate mese pentru a nu permite dansul apropiat. De asemenea, daca o ancheta epidemiologica releva ca infectia a pornit dintr-un anumit club, acesta va fi inchis pentru o perioada.Totusi, oficialii croati minimalizeaza gravitatea situatiei si justifica deschiderea timpurie si aproape completa a Croatiei pentru turistii straini prin dependenta acestei tari fata de veniturile din turism."Acceptam in mod constient riscul si am decis sa permitem ca viata si turismul sa mearga mai departe. Fara turism, unul dintre principalele sectoare economice ale Croatiei, ar fi fost mult mai rau'', a declarat vineri seara la postul RTL ministrul croat al sanatatii, Vili Beros. ''Credem ca inca este controlabil", a sustinut el