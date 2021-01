VIDEO/FOTO Imagini cutremuratoare, dupa seismul din Croatia. Mii de oameni dorm in masini sau in adaposturi

Cutremurul cu magnitudinea 6,2 grade pe scara Richter si cu epicentrul in orasul Petrinja, din Croatia centrala, a provocat 7 morti, 26 de raniti si a distrus sau a avariat mii de case. Seismele minore care i-au urmat celui de martea trecuta au ingreunat operatiunile de salvare. Luni s-a produs un nou cutremur de 4,2 grade la 07.49 ora locala.Duminica un voluntar si-a pierdut viata cand s-a prabusit acoperisul pe care il repara la Petrinja, iar sase pompieri au suferit leziuni in diferite operatiuni de degajare a molozului. Presedintele regiunii afectate, Ivan Zinic, a anuntat duminica seara sosirea a 250 de instalatii de adapost provizoriu, desi este nevoie de inca alte 1.500.Cetatenii din zona au prezentat pana acum 9.000 de cereri de reconstructie, sau de reparatie a caselor lor."Am petrecut mai multe nopti in masina, iar acum parca am renascut", a declarat unul dintre cei afectati ziarului Jutarnji list, dupa ce s-a adapostit intr-unul dintre containerele servind drept cazare temporara si care au fost donate de Austria.Aproximativ o mie de persoane au fost instalate in centre publice de adapost, dar majoritatea locuitorilor, multi dintre ei agricultori sau crescatori de vite, nu au dorit sa-si paraseasca locuintele de teama sa nu isi piarda bunurile."Suntem foarte multumiti. Avem incalzire, dusuri, doua camere", a declarat Maja Cvetnic postului local tv N1, care a fost cazat intr-unul dintre aceste centre si a carui casa din Petrinja a fost distrusa.Citeste si: