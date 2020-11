Premierul Croatiei a intrat in carantina dupa ce sotia sa a fost testata pozitiv pentru COVID-19

"Premierul Plenkovic a fost testat sambata si rezultatul este negativ. I s-a ordonat sa ramana in izolare acasa in urmatoarele 10 zile. Va continua sa isi indeplineasca atributiile de acasa", a informat purtatorul de cuvant.Ana Maslac-Plenkovic suferea de simptome usoare ale COVID-19, prin urmare a facut un test sambata dimineata, care a avut un rezultat pozitiv.Din cauza numarului crescut de infectari, masuri mai stricte in vederea reducerii raspandirii pandemiei noului coronavirus au intrat in vigoare in aceasta saptamana. Restaurantele si cafenelele au fost inchise, iar obligatia de a purta masca urmeaza sa fie reglementata in viitor.Guvernul croat intentioneaza sa aplice pedepse drastice pentru nerespectarea noilor reguli, de la amenzi grele pana la condamnari la inchisoare. Croatia a raportat sambata 3.987 de noi cazuri de contaminari, potrivit autoritatilor sanitare.Un total de 25.357 de persoane au fost infectate pana acum in Croatia, o tara cu o populatie de aproape patru milioane de locuitori. Numarul deceselor a crescut sambata cu 55, ajungand la un total de 1.655.