Cutremur devastator în estul Afganistanului. Sate întregi rase de pe hartă, peste 250 de morți și sute de răniți

Autor: Vlad Ionescu
Luni, 01 Septembrie 2025, ora 08:55
FOTO Unsplash

Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 6,0, a lovit duminică noaptea estul Afganistanului, aproape de granița cu Pakistanul, provocând distrugerea a numeroase sate și un bilanț tragic de cel puțin 250 de morți și peste 500 de răniți, potrivit autorităților locale.

Seismul s-a produs la ora 23:47, la doar 8 kilometri adâncime, ceea ce a amplificat efectele dezastruoase. Epicentrul a fost localizat la 27 de kilometri nord-est de orașul Jalalabad, în provincia Nangarhar, conform Serviciului Geologic al Statelor Unite.

Au început operațiunile de salvare

Autoritățile din provincia Kunar au anunțat că districtele Nur Gul, Soki, Watpur, Manogi și Chapadare sunt printre cele mai afectate, multe sate fiind complet distruse. Echipele de salvare încearcă încă să ajungă în zonele izolate, unde bilanțul ar putea crește semnificativ.

„Operațiunile de salvare sunt în desfășurare și mai multe sate au fost complet rase de pe fața pământului. Cifrele se schimbă constant. Echipe medicale din Kunar, Nangarhar și capitala Kabul au sosit deja în zonă”, a declarat Sharafat Zaman, purtător de cuvânt al Ministerului Sănătății.

Orașul Jalalabad, cu aproximativ 300.000 de locuitori, dar cu o zonă metropolitană mult mai extinsă, se află în apropierea epicentrului. Majoritatea locuințelor sunt construcții joase din beton, cărămidă sau chirpici, vulnerabile în fața unor cutremure de acest tip.

#international, #Afganistan, #cutremur , #stiri internationale
