Cutremur cu magnitudinea de 5,5 in estul Turciei

Ministrul turc de interne, Suleyman Soylu, a anuntat ca deocamdata nu au fost semnalate pierderi de vieti omenesti si nici pagube materiale.Cutremurul s-a produs la ora 06:37 GMT in districtul Sivrice, din provincia Elazig, la o adancime de aproximativ 10 kilometri, conform datelor USGS.Agentia turca pentru dezastre naturale AFAD a estimat ca seismul a avut o magnitudine mai slaba, de 5,3. Turcia este situata intr-o zona cu risc seismic important, una dintre cele mai active zone seismice de pe planeta. In luna ianuarie un seism cu magnitudinea de 6,7 s-a soldat cu moartea a 40 de persoane in provinciile Elazig si Malatya (est). In luna noiembrie, un puternic seism cu epicentrul in Marea Egee a dus la moartea a 114 persoane si ranirea altor peste 1000, mai noteaza AFP.