Cutremur in Turcia: Bilantul victimelor creste dramatic - 366 de morti

Cutremurul de 7,2 grade pe scara Richter, care s-a produs duminica in Turcia, a ucis peste 366 de persoane, potrivit unui nou bilant anuntat de autoritati marti dimineata.

De asemenea, peste 1.300 de persoane au fost grav ranite in urma seismului, se arata in raportul Directiei oficiale pentru situatii de urgenta, preluat de AP.

Sursa citata a subliniat ca 2.262 de cladiri s-au prabusit in zona sinistrata, in principal in orasele Ercis si Van.

Bilantul oficial al mortilor creste de la ora la ora. Un raport precedent indica 279 de morti. Echipele de salvare din regiune se lupta inca sa scoata oamenii aflati sub daramaturi, insa sansele ca acestea sa fie gasite in viata sunt minime.

Cutremurul a avut loc duminica, la o adancime de 20 de kilometri, iar epicentrul a fost localizat la 16 kilometri nord-est de orasul Van, din estul Turciei, a anuntat institutul american de geofizica USGS. A fost urmat de o serie de replici puternice, inclusiv doua de magnitudine 5,6 si una de magnitudine 6.

