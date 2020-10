Povestea dramatica a celor doi tineri care au murit imbratisati la cutremurul din Grecia

Cleri, in varsta de 15 ani, si Aris, in varsta de 17 ani, veneau de la scoala, se indreptau spre casa cand unda seismica i-a facut sa se opreasca pe loc. In incercarea de a o proteja pe prietena lui, Aris a imbratisat-o, ferind-o cu trupul sau. N-a fost suficient, caci cei doi au pierit imbratisati sub greutatea unui zid, relateaza cotidianul elen Proto Thema In tot acest timp, tatal baiatului, care este jurnalist la o publicatie de pe insula Samos relata publicului informatii despre raniti si despre decese. Nu stia inca faptul ca printre cei care si-au pierdut viata se numara si fiul sau si prietena lui. Avea sa afle de la salvatori ca cei doi adolescenti au fost gasiti sub un morman de caramizi.Emotionant este mesajul scris de tatal lui Aris acum cateva ore in memoria fiului sau si a lui Cleri: "Eram mandru de tine, baiatul meu. Vedeam in tine propria mea tinerete. Respirai pentru Cleri si Cleri pentru tine. Acum cateva zile, ai fost fericit la aniversarea zilei ei de nastere. Noi, cei ramasi in urma, nu mai avem cuvinte, nu mai avem lacrimi. Vreau sa ai grija de ea acolo, sus. Odata cu tine, a plecat si cea mai mare parte a inimii mele", a scris barbatul.Cel putin 26 de morti si peste 800 de raniti s-au inregistrat in Turcia si Grecia in urma seismului cu magnitudinea de 6,7 pe Richter.