Turcia, lovita din nou de cutremur. Seismul a avut magnitudinea de 4,8

Cutremurul s-a produs la ora 6:49 GMT in zona golfului Kusadasi din provincia Aydin, in apropierea orasului Izmir, cel mai afectat de seismul precedent, potrivit datelor observatorului seismografic Kandilli.Echipele de interventie ale Agentiei guvernamentale pentru situatii de urgenta (AFAD) au declarat ca nu au fost semnalati raniti in urma cutremurului de miercuri, care a fost resimtit si in provincia Izmir."Cutremurul a devenit parte a vietii noastre, la fel ca si coronavirusul. Psihologic, am fost foarte afectati", a declarat pentru cotidianul Milliyet Ozlem Karakaya, una dintre miile de persoane care si-au pierdut locuinta in urma cu 12 zile, in urma puternicului seism.Multi dintre cei afectati continua sa locuiasca temporar in corturi.In afara celor 17 imobile prabusite, alte 107 cladiri necesita demolare de urgenta deoarece reprezinta un pericol. De asemenea, alte 119 cladiri au suferit pagube medii, potrivit datelor Ministerului pentru Urbanism.