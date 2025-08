Diplomatul cultural pensionar András Mihály Beke a rupt în bucăți carnetul său de membru Fidesz în timpul unui interviu acordat programului Kompország al publicației Magyar Hang, un gest care a stârnit reacții intense în Ungaria.

Beke, care a lucrat anterior la consulatul din Beregovo (Ucraina) și la consulatul general din Miercurea Ciuc (România), a explicat că nu mai poate accepta direcția în care se îndreaptă partidul condus de Viktor Orbán.

💥Hungarian diplomat Mihály András Beke, who served Orbán’s gov't in Romania until recently, tore up his Fidesz party membership card on camera—breaking with the regime in a symbolic move.

He said Orbán’s support for Romania’s far-right leader, George Simion, was the last straw. pic.twitter.com/bgnVBR5sOS